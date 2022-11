Duas mulheres ficam feridas em colisão entre veículos

Colisão entre uma caminhonete Toyota Hilux e um Fiat Uno deixou duas mulheres gravemente feridas, em frente ao Cerca (Centro de Eventos Rurais) no município de Cassilândia, a 452 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia, as causas do acidente ainda são desconhecidas.

Conforme apurado pelo site Cassilândia Notícias, duas mulheres precisaram de atendimento médico. Elas foram encaminhadas para a Santa Casa de Misericórdia receberam os primeiros socorros.

Ainda de acordo com o site, uma delas precisou passar por um exame de Raio-X para descartar qualquer fratura. A outra vítima, passou por uma cirurgia ortopédica e passa bem.

