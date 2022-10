Aplicativo e Portal “Meu Detran” passam por atualização e podem apresentar instabilidade

Entre os dias 8 e 12 de outubro o Portal de serviços “Meu Detran”, e o aplicativo “Detran-MS”, passarão por manutenção e podem apresentar instabilidades e intermitências. A informação foi comunicada hoje (05) pelo Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul).

De acordo com a Diretoria de Tecnologia da Informação do Detran, as ferramentas irão passar por atualizações de segurança e manutenção da mudança da rede; por isso, pode haver intermitência no funcionamento das aplicações web.

Para não afetarem o atendimento presencial nas agências, os serviços serão realizados durante o fim de semana e feriado.

Serviços exclusivos pela internet

Desde 2021, alguns serviços de habilitação e veículos passaram a ser realizados exclusivamente por meio do Portal de Serviços. Entre eles está a renovação da CNH (Carteira Nacional de Habilitação), emissão de habilitação definitiva, segunda via, PID (Permissão Internacional para Dirigir), alegação de venda e licenciamento de veículos.

Ao acessar o site do Detran-MS, o usuário clica em Portal de Serviços, no canto superior direito e é remetido diretamente ao “Meu Detran”, onde após cadastrar seus dados, tem acesso direto a serviços de forma separada.

Serviço:

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (67) 3368-0500, também é possível obter informações por meio da aba Fale Conosco disponível no site da instituição.

