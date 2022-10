Motorista causa acidente, foge e capota carro na BR-262

Um veículo foi encontrado capotado na manhã desta quarta-feira (05) nas margens da BR-262. O carro havia se envolvido em um acidente no Jardim Colibri, em Campo Grande, momentos antes da capotagem. Dentro do veículo foi encontradas garrafas de bebida alcóolica.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o motorista havia atropelado um casal em uma motocicleta, nas proximidades do Jardim Colibri e estava fugindo sem prestar os devidos socorros. Um mototaxista presenciou o ato e seguiu o carro. O condutor então, perdeu o controle do veículo, saiu da pista, e capotou em uma barranco, próximo ao Centro Penal da Gameleira.

Há marcas de frenagem na pista. O autor do acidente teria fugido para dentro da mata que fica próximo a rodovia. Além das bebidas alcóolicas, perto do veículo foram encontrados diversos objetos cortantes e roupas foram arremessadas no momento em que o carro capotou.

O carro não apresenta nenhuma ocorrência. A Polícia Militar também esteve no local para compreender a dinâmica do acidente e da capotagem e sobre possíveis feridos. O suspeito segue foragido.

Com informações dos repórteres João Gabriel Vilalba e Berlim Caldeirão.

