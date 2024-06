Dois jovens são presos com droga escondida em tanque de carro locado

Na madrugada desta segunda-feira (10), dois jovens, de 23 e 25 anos, foram presos por tráfico de drogas. O caso aconteceu na cidade de Água Clara. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) encontrou as drogas no tanque de um veículo locado.

Os agentes faziam patrulhamento na BR-262, quando por volta da 0h deu ordem de parada a um veículo Polo Track, que pertence a uma locadora. Durante abordagem, o motorista e o passageiro apresentaram bastante nervosismo e contradições sobre de onde vinha e para onde estariam indo.

Eles contaram à polícia que são colegas de serviço e residem em Campo Grande, mas que seguiam para Araçatuba, São Paulo, para buscar a mãe de um deles que estaria com a avó no hospital, mas não sabiam informar nem o nome da cidade. Eles ainda relatam que o veículo foi locado em nome da irmã de um deles.

Devido as respostas confusas e a suspeita dos agentes, o carro foi levado para a base operacional da PRF, onde foram encontrados 16,7 kg de pasta base de cocaína, além de porções de haxixe dentro do tanque do veículo. A dupla recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a delegacia de Polícia Civil da cidade.

