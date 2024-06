Lula se reúne com reitores para anunciar aumento de verba e solução para greve de professores

Na manhã desta segunda-feira (10), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem uma reunião importante em Brasília, com reitores de universidades e institutos federais. O encontro tem como principal objetivo anunciar um aumento de verba para as instituições de ensino superior e encontrar uma solução para a greve de professores, que se arrasta desde abril, e de técnicos-administrativos, em greve desde março.

Além de discutir a greve, há uma grande expectativa de que o presidente Lula anuncie um pacote de obras no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) voltado para as universidades. Este pacote, previsto para ser lançado em junho, tem um investimento estimado em R$ 5,5 bilhões. As obras visam melhorar a infraestrutura das instituições, proporcionando melhores condições de ensino e pesquisa.

O encontro conta com a presença dos ministros Rui Costa, da Casa Civil, Camilo Santana, da Educação, e Luciana Santos, da Ciência, Tecnologia e Inovação. A participação desses ministros reforça a importância do diálogo entre o governo federal e as instituições de ensino superior na busca por soluções efetivas para os problemas enfrentados.

As universidades têm defendido um aumento significativo no financiamento de suas atividades, além de reajustes salariais para professores e técnicos-administrativos. Atualmente, o orçamento anual das universidades federais é de mais de R$ 6 bilhões. No entanto, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) está pedindo um acréscimo de R$ 2,5 bilhões a esse valor ainda em 2024, para atender às crescentes demandas e garantir a qualidade do ensino superior.

Histórico de financiamento

Em março deste ano, após uma reunião com a Andifes, o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou uma recomposição de R$ 250 milhões no orçamento das universidades, elevando o valor de 2024 para mais próximo do orçamento de 2023, que foi de R$ 6,2 bilhões.

No entanto, o valor aprovado pelo Congresso Nacional na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2024 foi de R$ 5,9 bilhões, gerando preocupações sobre a suficiência dos recursos destinados às universidades.

