Operação inédita em MS garante atuação dos bombeiros em áreas de difícil acesso do Pantanal

As ações de combate aos incêndios florestais em Mato Grosso do Sul, pela primeira vez, terão suporte de equipes do Corpo de Bombeiros em 13 bases localizadas em diferentes áreas no Pantanal.

Os locais servirão de suporte para os bombeiros e equipamentos durante a temporada do fogo, que normalmente se concentra entre os meses de julho a outubro, mas que este ano – por conta da estiagem registrada desde dezembro de 2023, intensificada pelas altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar – já registra grandes incêndios desde janeiro.

A partir de maio, a situação foi intensificada com aumento dos focos e registros de incêndios, e a previsão é de que os casos sejam mais recorrentes nos próximos meses. Mas o trabalho preventivo realizado no Estado, com informações sobre a situação climática desde janeiro e ainda com as atividades desenvolvidas pelos bombeiros em propriedades privadas e unidade conservação estaduais, contribui no monitoramento e controle dos incêndios florestais.

No Pantanal, a instalação das 13 bases avançadas vai ajudar a reduzir o tempo de resposta para o início das ações de combate em locais remotos e de difícil acesso, além de contribuir no monitoramento das áreas localizadas na divisa com o Estado do Mato Grosso e na fronteira com a Bolívia.

Com informações da Assessoria de Comunicação Governo de MS

