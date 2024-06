Mulher é espancada e mantida em cárcere por três dias pelo marido

No último domingo (09), uma mulher de 34 anos foi socorrida, após ser espancada e mantida em cárcere privado pelo marido. O crime aconteceu em Amambai. O autor não foi encontrado.

A polícia foi acionada para ir até a residência, após receber uma denuncia de violência doméstica, em que a mulher estava sendo espancada e pedindo por ajuda. Ao chegar no local, os agentes se depararam com a mulher fora da residência.

Ela contou aos policiais que estava sendo mantida em cárcere por três dias pelo esposo, que a agrediu com socos e chutes, o que causou em uma luxação no braço e um corte na região da nuca. Ela ainda conta que o marido quebrou vários objetos em casa arremessando-os contra ela.

Antes da da chegada da polícia, o homem fugiu e não foi encontrado.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: