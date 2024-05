Carga ilegal de cabelo humano do Paraguai é confiscada na MS-164

Na tarde da última quinta-feira (23), os agentes do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), apreenderam 150 quilos de cabelo humano. A carga tinha como destino Dourados e não possuía documentação legal para circulação e comércio no Brasil.

Os agentes realizavam um bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS-164, zona rural do município de Ponta Porã, quando deram a ordem de parada ao condutor de um veículo.

O condutor do veiculo, um homem de 32 anos disse que apenas realizava o transporte do material até Dourados. Ele contou para os policiais que foi contratado pelo serviço e que teria recebido de uma pessoa, em Ponta Porã, na fronteira com Pedro Juan Caballero.

O caso foi registrada na Delegacia de Polícia Federal em Ponta Porã. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 1,59 milhão.

