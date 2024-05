Polícia Civil recupera lote de gado avaliado em cerca de R$ 45.000,00 em Coxim

A Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia Especializada de Combate a Crimes Rurais e Abigeato (DELEAGRO), esclareceu o furto de pelo menos 27 cabeças de gado em fazenda no município de Corumbá. Durante a semana passada equipes desta especializada estiveram empenhadas em elucidar furto de gado ocorrido naquela região. Na última sexta-feira (24), foi identificado o caminhão utilizado no transporte do gado e na manhã de sábado o gado foi localizado em uma propriedade rural no município de Coxim, sendo apreendido e entregue à vítima.

Depois de informada pela DELEAGRO sobre o furto, a vítima está fazendo levantamento do prejuízo total, que até o momento supera os R$ 45.000,00. Um dos autores do furto já foi identificado e indiciado, prosseguindo as investigações com o objetivo de qualificar os demais envolvidos no delito.

Com Informações Polícia Civil

