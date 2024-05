Anunciada na 1ª edição do MS Day, construção de fábrica avança e gera 2,3 mil empregos em Sidrolândia

Com quase metade da obra concluída (48%), a fábrica da Inpasa em Sidrolândia deve entrar em funcionamento em agosto deste ano. O anúncio do investimento total de R$ 2,3 bilhões foi feito durante a 1ª edição do MS Day, realizada em agosto do ano passado em São Paulo para divulgar as potencialidades de Mato Grosso do Sul. Na usina serão produzidos etanol anidro e hidratado, farelo, óleo bruto de milho e energia.

O grupo que já tem uma unidade em funcionamento na cidade de Dourados, gerando 10 mil empregos diretos e indiretos, segue com o cronograma dentro do esperado para a nova fábrica. Atualmente o projeto envolve 2.300 trabalhadores e representa um processo importante de qualificação profissional, onde os funcionários aprendem a trabalhar em um avançado sistema de automação.

“A partir do mês que vem iniciaremos o recebimento de milho de nossos parceiros e faremos alguns testes preventivos em áreas na fase de finalização. Temos a previsão de início das operações de produção da primeira fase ocorrendo no dia 26 de agosto de 2024 e da segunda fase em 28 de outubro de 2024”, explica Iuri Morgenstern, gerente corporativo de montagem industrial.

Ainda de acordo com o representante do Grupo, a decisão de abrir uma nova fábrica em Mato Grosso do Sul foi tomada considerando “uma gestão com foco na diversificação econômica, em práticas sustentáveis, no grande potencial natural e energético e na estabilidade econômica”.

O secretário Jaime Verruck (Semadesc) destaca que o projeto traz uma novidade na diversificação da base produtiva. “Por mais que a gente tivesse uma elevada produção de etanol, nós não tínhamos nenhuma configuração de etanol de milho e o Estado sempre foi e ainda é um grande exportador de milho. Então foi uma estratégia de agregação de valor a um produto que até então era exportado”, analisa.

Outra novidade está na produção do chamado “DDG”, o farelo de milho bastante usado na ração animal, principalmente bovina e suína. “O posicionamento desse produto deu tão certo que hoje 100% da produção tanto da Inpasa como da outra empresa que é a Neomille no Estado já é disponibilizado e 100% vendido, então mostra o quanto a indústria trouxe de agregação de valor”, diz Verruck.

De olho neste cenário de oportunidades, Oliver Ney Gonzaga Ramos, de 31 anos, chegou até Sidrolândia. Nascido em Selvíria, formado em engenharia civil, ele ficou sabendo da vaga pela internet.

“A recrutadora veio até mim através de uma rede social profissional e me deram oportunidade. Gostei do que iriam executar, uma obra industrial, uma das poucas obras que eu ainda não tinha participado de fato como engenheiro”, conta.

Quando a fábrica estiver pronta, Oliver pretende chegar a um cargo de gerência e percebe que o momento é ideal para quem busca uma chance de se destacar. “Além dela ser uma multinacional traz muito nome e olhares para Sidrolândia, grandes oportunidades de emprego tanto diretamente como indiretamente”, detalha.

Daniela Farinha Ribeiro, de 30 anos, também aproveitou uma das vagas oferecidas. Estudante de gestão de negócios, oito meses atrás ela entrou como motorista administrativa. Atualmente atua como líder do Facilities, setor responsável por gerenciar os serviços que a empresa contrata, da limpeza até a segurança. “Pretendo chegar muito longe, tenho um compromisso com o sucesso e com a excelência”, diz.

Moradora de Sidrolândia, ela vê na geração de emprego algo que impulsiona o crescimento econômico e melhora do padrão de vida da população. “Contribui para o aumento da inovação, da evolução e da tecnologia na cidade”, avalia.

Com informações da Assessoria de Comunicação do Governo de MS.

