Homem atira contra esposa durante discussão

Durante o final de semana, um homem de 52 anos, foi preso por atirar na cabeça da esposa, durante uma discussão. O caso ocorreu em Dourados. Conforme consta no registro policial, após cometer o crime, o suspeito fugiu em seu veículo. A Polícia Militar (PM), foi acionada e o homem preso minutos depois.

Na delegacia, o suspeito contou que no sábado (25), a mulher foi até seu escritório e os dois tiveram uma discussão, momento em que a mulher passou a agredi-lo com tapas e arranhões. Ao ser questionado sobre o tiro, o autor falou que só falaria com juiz.

A Mulher foi socorrida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até o Hospital de Santa Rita. A mulher contou aos agentes que durante a discussão foi agredida pelo companheiro e que para se defender o arranhou, sendo esse o momento em que ele atirou em sua direção.

Um dos disparos efetuados acertou de raspão a cabeça da mulher. Junto do suspeito os policias encontraram uma arma de fogo calibre .38 duas das cinco munições estavam deflagradas.

O homem foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Dourados.

