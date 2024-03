Após discussão, pedreiro é assassinado em Ponta Porã

Uma discussão decorrente de uma obra resultou na morte de uma pessoa no Grande Marambaia na tarde de ontem (15), em Ponta Porã. Segundo o boletim de ocorrência, um homem teria discutido com o pedreiro contratado para realizar reformas em sua casa, e a discussão escalou até que, na tentativa de agressão, o proprietário da residência, armado, disparou três tiros contra a vítima.

De acordo com relatos para os policiais, o homem identificado apenas como Eládio afirmou que o pedreiro avançou sobre ele com um facão, e ele atirou em legítima defesa.

O autor dos disparos entregou a arma aos policiais, e um facão foi encontrado próximo ao corpo de Tiago Gomes dos Reis Filho, de 47 anos. Peritos da Polícia Civil estiveram no local, e o caso está sob investigação.

Com informações do site Ponta Porã News

