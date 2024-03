Cuidado redobrado: Inmet emite alerta vermelho para onda de calor em MS

A onda de calor que atinge Mato Grosso do Sul nos últimos dias deve permanecer no estado durante o fim de semana, conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O instituto emitiu alerta de onda de calor para todo Estado, para temperaturas 5 °C acima da média por um período de três até cinco dias. Este alerta foi emitido na quinta-feira (14) e tem validade até este sábado (16), às 18h, mas pode ser prolongado.

Devido à atuação de uma massa de ar quente e seca, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as temperaturas podem chegar até 40 °C, com valores que sobem rapidamente ao longo do dia.

Aliado ao calorão, a atuação do fenômeno também contribui para a ocorrência de baixos valores de umidade relativa do ar, que podem variar entre 15% e 35%. De acordo com o órgão, as principais áreas afetadas pela onda de calor são as regiões Sul, Sudoeste, Sudeste e Leste do estado.

Gangorra

Entretanto, o órgão também emitiu aviso de perigo potencial para tempestades, com chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo, para todos os municípios do Estado, a partir das 10h de hoje até às 11h de domingo (17).