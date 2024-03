Festival Internacional de Pesca em Corumbá recebe hoje as categorias Infantojuvenil e adulto

O FIPEC 2024 teve seu início nesta ultima sexta-feira (15) não sendo apenas uma competição, mas sim uma celebração da rica biodiversidade do Pantanal sul-mato-grossense. Os participantes estão tendo a oportunidade não apenas de competir, mas também de explorar as águas serenas do rio Paraguai e descobrir as mais de 300 espécies de peixes que habitam essas águas.

Em 2023 deixou uma marca indelével como um evento verdadeiramente extraordinário. Com uma participação recorde de 256 equipes e 765 competidores, a competição não apenas testemunhou uma impressionante demonstração de habilidade e estratégia, mas também destacou a riqueza incomparável da região de Corumbá, conhecida como um tesouro de diversidade e abundância de espécies aquáticas.

As atividades estão programadas para oferecer uma experiência completa, desde o emocionante campeonato até o entretenimento e gastronomia locais. O FIPEC 2024 será realizado nos dias 16 e 17 de março, oferecendo competições tanto para adultos quanto para jovens pescadores.

Hoje, 16 de março, o Campeonato Infantojuvenil, irá acontecer durante todo o dia, seguido pela premiação e um show local à noite. Para os adultos, um briefing detalhado está marcado para às 18h, no palco principal do Porto Geral, preparando os competidores para o grande dia seguinte.

Amanhã, no dia 17 de março, os competidores adultos entrarão em ação, com a competição ocorrendo das 7h às 15h, seguida pela contagem de pontos e a emocionante cerimônia de premiação, que incluirá um sorteio de prêmios e uma vibrante roda de samba.

As premiações em dinheiro e troféus estão em jogo para os participantes da categoria adulto, com prêmios também reservados para os talentosos jovens pescadores. Além disso, os participantes receberão um kit de inscrição completo, incluindo uma ecobag, camiseta manga longa UV, boné, adesivos numerados, régua para medir peixe e máscara de proteção.

As inscrições para a competição adulta já estão abertas no site https://fipec.ms.gov.br/, com 300 vagas disponíveis por um valor de R$ 350,00 por equipe.

