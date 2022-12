Após capotamento de carro, idoso morre e 4 pessoas ficam feridas

Henrique Rojas Baes, de 69 anos, morreu ontem (11) após um acidente de trânsito, em Jateí, distante a 276 quilômetros de Campo Grande. Na noite de sábado (10), o idoso havia trabalhado como Papai Noel na Praça da cidade, na abertura do Natal Luz.

Segundo informações do site MS News, Henrique dirigia um Palio pela Linha do Potreirito, com três crianças e uma mulher, quando cerca de 2km da MS-478, perdeu o controle da direção, capotou o veículo e parou no meio da plantação de cana.

As vítimas foram socorridas por populares e encaminhados ao Hospital Santa Catarina, em Jateí, e posteriormente, ao Hospital da Sias em Fátima do Sul. A polícia militar de Jateí atendeu o caso.

