Processo seletivo para cadastro reserva de professores de Educação Física é aberto pela Prefeitura

A Prefeitura de Campo Grande publicou hoje (12) no Diário Oficial, o edital do processo seletivo para cadastro reserva de professores de Educação Física a fim de desempenharem funções no Projeto Esporte Escolar da Reme (Rede Municipal de Ensino).

O candidato deverá ser licenciado em Educação Física, estar com o registro regularizado no CREF (Conselho Regional de Educação Física), possuir certificado de conclusão de curso de primeiros socorros, na modalidade presencial e para função de professor de esporte adaptado, deve apresentar o certificado de conclusão de curso pós-graduação lato sensu em nível de especialização, na área de educação especial servidor da educação pública.

Os professores poderão exercer as seguintes modalidades: basquetebol, futsal, handebol, voleibol, voleibol de praia, atletismo, ginástica artística, ginástica rítmica, judô, karatê olímpico, luta olímpica, jiu-jitsu, kung fu, capoeira, taekwondo, tênis de mesa, xadrez, badminton, beach tennis, natação e esporte adaptado.

As inscrições serão somente on-line, pelo endereço eletrônico www.campogrande.ms.gov.br/semed/, no período de 13 a 15 de dezembro de 2022. O processo seletivo será realizado em duas etapas: a inscrição online e entrega presencial de títulos, no período de 21 e 22 de dezembro de 2022, das 8h às 20h, no Centro de Formação Lúdio Martins Coelho, localizado na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida.

Para mais informações, acesse o edital completo disponível na edição de hoje do Diogrande disponível em diogrande.campogrande.ms.gov.br.

Com informações de Prefeitura de Campo Grande

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia Também: