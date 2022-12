Policiais recuperam carreta roubada após sequestro na fronteira

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) recuperaram na madruga de ontem (11), uma carreta roubada, na BR-167, em Maracaju, a 169 quilômetros de Campo Grande. O motorista do veículo foi encontrado pelos policiais em um cativeiro no interior de Goiás.

De acordo com a polícia, o caminhoneiro de 63 anos, foi rendido por três homens armados em um posto de combustível na última sexta-feira (9). Após horas sem contato, o filho do caminhoneiro contactou a Polícia Militar relatando a falta de contato com o pai.

Após a ligação, os policiais do DOF receberam informações que a vítima estava em um pelotão da Polícia Militar, na cidade de Silvânia (GO), realizando um registro de roubo, após passar mais de 24 horas em um cativeiro.

Aos policiais, ele disse que foi rendido pelos criminosos e colocado dentro de um veículo. A sua carreta foi levada pelos assaltantes. De acordo com a ocorrência, o motorista foi levado para um cativeiro a mais de 120 quilômetros do local do roubo, onde solto próximo à cidade de Silvânia (GO).

Diante das informações, as equipes do DOF iniciaram diligências nas rodovias de acesso à fronteira do Paraguai e abordaram o veículo na zona rural de Maracaju. Na condução, um homem de 38 anos foi preso em flagrante.

Questionados pelos militares, ele afirmou que pegou a carreta em Aparecida de Goiânia e levaria até Ponta Porã, onde receberia mil reais pelo transporte. Ele ainda disse aos policiais que na semana passada havia cometido o mesmo crime.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Maracaju.

