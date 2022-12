Calendário natalino da Prefeitura de Campo Grande fecha a rua 14 de Julho

Com informações dos repórteres Mariely Barros com Marcos Maluf

A Prefeitura de Campo Grande interditou a rua 14 de Julho – entre a 15 de Novembro e a Avenida Afonso Pena -, nesta segunda-feira (12), para levantar o palco de atrações natalinas que têm previsão de durar até 15 de janeiro de 2023.

Aos motoristas que querem acessar o centro da cidade, devem optarem em fazer o contorno pela Avenida Ernesto Geisel, ou pelas ruas Rui Barbosa ou Padre João Crippa. A Cidade do Natal funcionará até o dia 15 de janeiro, das 17h até as 22h30.

O Natal na Ary Coelho desta segunda-feira está previsto para começar às 19h, com a primeira edição da Parada Natalina tendo início às 21h; posteriormente, o desfile será realizado diariamente no local até o dia 25.

Cidade do natal

Na próxima quinta-feira (15), ocorre a reinauguração da tão adorada Cidade do Natal, nos altos da Avenida Afonso Pena. O acendimento das luzes começa às 18h, com direito a cortejo musical, Parada Natalina, roda gigante, trenzinho e um grande show com a atração nacional “Show da Luna!”, baseada em uma série de animação brasileira que é sucesso entre os pequenos.

O espaço contará com a Casa do Papai Noel, praça de alimentação, Coreto Encantando, apresentações diárias de música e dança e novidades relacionadas à acessibilidade, incluindo instalação de piso tátil para pessoas com deficiência visual. Shows especiais estão programados para os dias 24 e 31 de dezembro, nas vésperas de Natal e Ano-Novo, respectivamente. Acesse também: Lojas do centro da Capital funcionam até 22h a partir desta segunda