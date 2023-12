Colégio Nossa Senhora das Graças: Uma jornada de fé, educação e celebração

Em 2005, nasceu em Campo Grande-MS uma iniciativa que, guiada pela graça divina, transformou-se em uma referência de educação católica tradicional: o Colégio Nossa Senhora das Graças (CNSG). Fundado por um grupo de amigos inspirados por uma autêntica escola católica em São Paulo, o colégio é resultado de uma visão que buscava proporcionar benefícios intelectuais e espirituais às famílias da região.

O projeto inicial do “Colégio Nossa Senhora das Graças” foi apresentado em um cenário desafiador, sem local definido e com recursos financeiros limitados. Contudo, a esperança e a devoção de famílias e amigos de Campo Grande, assim como de diversas regiões do Brasil, ajudaram a alimentar esse sonho. Eventos beneficentes ao longo dos anos uniram grandes amigos, professores, pais e mães de família, além de sacerdotes que elevaram suas orações pela concretização desse projeto.

A primeira tentativa de estabelecer o colégio ocorreu em 2010, alugando um imóvel em meio a esperanças e expectativas. No entanto, as dificuldades e decepções foram marcantes, levando à paralisação do projeto. Esse período, apesar de inicialmente incompreendido, revelou-se um salutar aprendizado. A espera de sete anos foi recompensada quando, em 2017, dois amigos uniram-se em sociedade para retomar a proposta pedagógica do CNSG, sob o patrocínio de São João Bosco.

A segunda tentativa consolidou-se em uma pequena casa residencial no bairro Amambaí, à Rua Paissandú, 674, onde foram lançados os fundamentos do Colégio Nossa Senhora das Graças, carinhosamente chamado de “Coleginho”. Em 2019, o colégio conquistou o credenciamento junto à Secretaria Municipal de Educação para ofertar a Educação Infantil, iniciando oficialmente suas atividades com 4 alunos e 3 amigos voluntários.

O ano de 2019 marcou o alvorecer da escola, e durante esse período, mesmo com desafios, pequenas conquistas foram celebradas, como a autorização para o funcionamento do Ensino Fundamental. O ano letivo de 2020 iniciou com 25 alunos matriculados, enfrentando os desafios da pandemia da Covid-19, que não impediram o colégio de oferecer a Educação Infantil e o Ensino Fundamental de forma concomitante.

Em outubro de 2020, quando uma generosa família católica ofereceu suporte significativo às necessidades imediatas do CNSG. Em cerca de 40 dias, o colégio recebeu nova infraestrutura na Rua Doutor Dolor Ferreira de Andrade, 1612. Esse novo endereço tornou-se o espaço para promover o progresso intelectual e espiritual dos alunos.

Recentemente, o CNSG anunciou a ampliação do colégio, oferecendo a partir de 31 de janeiro de 2023 um novo local exclusivo para a Educação Infantil, situado nos fundos do colégio, na Rua Alegrete, n. 1043.

Valores

Educar, para o CNSG, significa conduzir o educando integralmente, buscando formar “bom cristão e honesto cidadão”. Sua proposta pedagógica, enraizada nos princípios católicos, visa à imitação das virtudes de Nosso Senhor Jesus Cristo, integrando a religião na vida em sociedade.

O CNSG se propõe a ser um colégio católico tradicional, comprometido em oferecer o melhor para a formação intelectual de seus alunos, preparando-os para os desafios materiais, morais e espirituais. Seu princípio pedagógico, baseado no Sistema Preventivo de Dom Bosco, busca formar o caráter dos alunos por meio do equilíbrio afetivo, paciência e bondade.

A escola dispõe de uma estrutura simples, mas ordenada e bem distribuída, com salas de aula, playground e quadra, proporcionando um ambiente agradável e propício ao aprendizado.

Encerramento do ano letivo

O evento de encerramento do ano letivo do CNSG, ocorrido no último sábado (2), foi uma confraternização marcada pela solene entronização da Padroeira Nossa Senhora das Graças. Todas as turmas, desde o Berçário até o 9.º ano, realizaram apresentações de músicas religiosas e folclóricas em diversos idiomas, incluindo latim, francês, italiano e inglês.

Houve também a apresentação dos professores da escola, que performaram a música natalina “The First Noel” no encerramento do evento. A diretora pedagógica da escola, Alinny Moreira, expressou sua gratidão aos professores e demais colaboradores, destacando o papel fundamental desempenhado nos bastidores para o sucesso do evento.

Confira a apresentação dos alunos:

O CNSG continua a sua jornada educacional, comprometido em oferecer uma formação integral, guiando seus alunos no caminho da sabedoria, amor e serviço a Deus. Convida a comunidade a conhecer de perto essa instituição dedicada à educação católica tradicional e a fazer parte dessa história de fé, educação e celebração.

