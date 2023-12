Prefeitura de Maracaju promove o “Tô de Férias Pet” com ações para os animais domésticos

Vem aí o “Tô de férias PET” em Maracaju. A ação promovida pela prefeitura da cidade levará serviços aos bichinhos de estimação. Esses atendimentos acontecerão no Parque Ecológico nos dias 14 e 15 de dezembro das 13:30 horas até às 16:30 horas.

Confira os serviços oferecidos

Serão oferecidos os serviços de vacinação antirrábica, educação em saúde, teste rápido de leishmaniose, encoleiramento dos cães e arrecadação de camisetas para confecção de roupinhas pós-cirúrgicas para os animais atendidos pelo programa de castração gratuita “Castramóvel”.

O “Tô de Férias Pet” visa permitir que a população aproveite o período das férias escolares para colocar a saúde de seus animais em dia. E quem levar levar o bichinho para vacinar ganhará um gibi da Turma da Mônica.

Os serviços da Unidade de Vigilância de Zoonoses seguem normalmente nos demais dias. De segunda a sexta das 7h às 11h e 13h às 17h e nas quartas-feiras o horário é estendido no almoço, sendo das 7h às 17h).

A unidade fica localizada na Rua Rui Barbosa, n° 281, Vila do Prata. Para agendamento entre em contato pelos telefones: 3454-5041 e (67) 98478-0041.

