Homem é preso por vender terreno em cemitério e ficar com dinheiro em Bataguassu

Em combate ao crime de peculato, a Polícia Civil de Bataguassu, desencadeou nesta quarta-feira (15) a Operação “Descanse em Paz” que investiga a apropriação de dinheiro público para proveito próprio, por parte de um funcionário do cemitério da cidade, que fica a 341 quilômetros de Campo Grande.

Conforme a polícia, por meio de denúncias, foi descoberto esquema de venda de terrenos póstumos, porém os valores referentes as negociações, não eram repassados ao Poder Público.

As investigações, segundo a Polícia, apontaram que, os valores cobrados pela terra, eram repassados diretamente ao servidor e todo o pagamento era feito no dinheiro e em espécie, (procedimento incompatível com a orientação da administração pública). Ao confrontar os recolhimentos feitos aos cofres públicos, foi possível verificar que tais valores não haviam sido efetivamente recolhidos, demonstrando, assim, indícios idôneos de apropriação dos valores por parte do funcionário.

Na data de hoje, com ordem judicial, a equipe foram feitas buscas na sala administrativa do Cemitério Municipal e na residência do suspeito. Nesses dois locais foram apreendidos um computador, um aparelho celular, documentos e um pen drive contendo informações que poderão auxiliar nas investigações.

A Polícia Civil solicita à população de Bataguassu que, caso alguém tenha adquirido terreno perpétuo e pago em espécie diretamente para eventual servidor, compareça na 1ª Delegacia de Polícia com a certidão de propriedade, pois pode também ter sido vítima e não ter o registro de seu recolhimento aos cofres públicos.