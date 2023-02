Detento é flagrado com armas e munição em cela de Presídio de Dourados

Conhecido com ‘Hacker ou Betinho’, interno da PED (Penitenciária Estadual de Dourados), Lenadro Azevedo da Silva, 32 anos, foi flagrado com armas e munições na cela, onde cumpre pena, em Dourados, a 238 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o site Dorados News, após trabalho de investigação dos policiais penais, foram encontradas duas pistolas calibre 380; uma pistola 9 milímetros; e um revólver calibre 38; além de 70 munições calibre 38; 28 munições 380; e 17 munições 9 milímetros.

Todo o material foi encontrado em um buraco feito na parede da cela 39, localizada no raio 2.

O indivíduo deu entrada na penitenciária em 2019 por um roubo a uma Casa Lotérica no município de Nova Andradina.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.