Durante atendimento, vendedor passa a mão nos seios de criança e é preso em flagrante

Durante compra de roupas de família, o vendedor de uma loja de roupas do centro aproveitou o momento de distanciamento dos pais e passou a mão nos seios de uma menina de 11 anos. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (15), em uma loja de roupas na Rua 26 de Agosto, região central de Campo Grande.

Segundo o pai da vítima, de 33 anos, ele a esposa e as duas filhas de 4 e 11 anos estavam dentro da loja olhando algumas peças, momento em que sua filha mais velha se distanciou do casal, o então atendente da loja seguiu a menina com uma blusa em sua mão e se aproximou com a desculpa de que iria vesti-la. “Ele chegou colocando a blusa nela e pegou nas partes íntimas dela, nos seios”, disse em entrevista.

Assustada, a menina correu da loja e entrou em uma loja vizinha onde encontrou uma segunda atendente e contou o que havia acontecido. A mulher saiu à rua buscando pelos pais da criança e quando encontrou o casal contou o que a menina havia contado. Em seguida o pai foi para rua pedir ajudar e encontrou dois policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar.

Após a chegada dos militares o homem que não teve a identidade revelada foi preso em flagrante e encaminhado para Depca ( Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente). A família também à delegacia para registrar a ocorrência.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia Mais: