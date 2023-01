Polícia Civil apreende mais de 1 tonelada de cobre durante operação “Vastum II”

Deflagrada na manhã desta quinta-feira (26) a Operação “Vastum II” que investiga crimes de furto e receptação de cobre, apreendeu mais de uma tonelada de cobre, além de prender seis pessoas, quatro em flagrante e duas que tinham mandado de prisão em aberto, em Campo Grande.

Desde as primeiras horas do dia, policiais civis foram para as ruas de Campo Grande para fiscalizar locais que compram e vendem esse tipo de material, bem como abordaram alvos levantados previamente pela Polícia Civil, em todas as regiões da cidade.

Cerca de 120 policiais e 30 viaturas foram empenhadas na ação. Ao todo, 54 locais foram fiscalizados. O nome da operação se refere à sucata em Latim.