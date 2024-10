Na manhã deste sábado(12), morreu o humorista Ary Toledo conhecido pela comédia no rádio e na TV do Brasil.

Eele morreu aos 87 anos na cidade de São Paulo e estava internado no Hospital Sírio Libanês. A notícias da morte foi divulgada pelo perfil público do humorista no Instagram.

Até o momento a causa da morte não foi divulgada. Toledo trabalhou em várias emissoras, como a TV Tupi, Record e SBT.