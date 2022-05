Fã de Whindersson Nunes descobre 9 anos depois que foi convidada pelo ídolo para assistir um filme

A estudante de psicologia Nathana Martins, recentemente viralizou na plataforma TikTok, quando postou um video com o print de uma conversa com Whindersson Nunes. Na conversa com a estudante, o humorista chama a jovem que é sua fã para assistir um filme juntos em Teresina, em 2013.

Nathana, só viu o convite nesta semana, nove anos depois, quando olhava suas conversas antigas pelo Facebook. A jovem comenta nas redes sociais que naquela época nem tinha ganhado seu primeiro smartphone ainda, o que dificultou para Nathana ver a mensagem.

No print da conversa feito pelo face da jovem, Whinderson chama a fã para gravar com ele e ainda convida a mesma para assistir aquele “filminho.” Depois de nove anos, nesta segunda-feira (9) Nathana responde o ídolo ” Oiii, quero ir sim assistir um filme. Quando é ?”

Como os brasileiros não perdoam uma, logo que o video repercutiu nas redes sociais já estavam com vários comentários no video. “Poderia ter sido a futura ex esposa dele”, “Daqui a nove anos ele te responde de volta”, “Podia estar milionária”, disseram os internautas.

A jovem é muito fã do humorista desde quando ele ainda nem tinha estourado, ela lamenta o ocorrido pedindo para Winderson notar ela.