Vídeo: criança de 7 anos é gravada dirigindo veículo com pai incentivando ao fundo

Um vídeo enviado por um leitor hoje (13), mostra uma criança, de 7 anos, conduzindo um veículo em Campo Grande e ao mesmo tempo sendo filmada pelo pai, que comemorou o ato durante a gravação.

O vídeo mostra a criança dirigindo o veículo, sem cinto de segurança e sentada na beirada no banco, com o pai incentivando o menino constantemente e mostrando como estava orgulhoso do filho.

O artigo 163 do Código de Trânsito Brasileiro, prevê que entregar a direção para pessoa não habilitada é uma infração gravíssima e deve ser punida com multa e apreensão do veículo. Acesse também: Acesse também: Avião boliviano preparado para o transporte de cocaína é apreendido