Aos 72 anos, morre Robbie Coltrane, o Hagrid de ‘Harry Potter’

O ator escocês Robbie Coltrane, conhecido por interpretar o meio gigante Hagrid na saga de ‘Harry Potter’ morreu hoje (14), em um hospital perto de sua casa em Larbert, Escócia. A causa da morte não foi divulgada.

A informação foi divulgada pelo seu agente ao site Deadline. Segundo ele, o ator batalhava contra problemas de saúde há dois anos.

O ator ganhou mais destaque pelo seu trabalho como Hagrid, indicado duas vezes ao Oscar, do cinema britânico, uma delas pela atuação em Harry Potter e a Pedra Filosofal.

Ele também ficou conhecido por interpretar Valentin Zukovsky, em 007 – O Mundo Não é o Bastante e 007 Contra GoldenEye.

