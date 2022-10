Cresce em 13,6% o número de abates

“Até setembro os abates cresceram 13,6% de um ano para o outro, impulsionados pelo abate de fêmeas, que foi 28,3% superior”, destaca a consultora de economia do Sistema Famasul, Eliamar Oliveira, a principal explicação para esse comportamento é o aumento no número de animais abatidos. Segundo a consultora valor médio da arroba em 2022 registrou movimento de queda e está inferior ao valor registrado em 2021.

O número de abates de janeiro e setembro cresceu 13,6% entre 2021 e 2022, de acordo com informações da Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul), saindo de 2,4 milhões para 2,7 milhões.

Essa eficiência deve-se a implantação da Estação de Monta para melhorar a eficiência reprodutiva do rebanho e, para se ter sucesso, sempre ficar atento ao manejo nutricional de todas as categorias animais, capacitação da equipe, avaliação ginecológica das fêmeas e da qualidade do sêmen dos reprodutores, para evitar o comprometimento nos índices reprodutivos na propriedade.

De acordo com pesquisadores da Embrapa Gado de Corte, introduzir a EM (Estação de Monta) na rotina de manejo da bovinocultura de corte pode proporcionar 31% de aumento na margem bruta da atividade. A tecnologia consiste em concentrar as atividades reprodutivas bovinas em um único período do ano.