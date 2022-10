TRE-MS aprova apoio do Exército para o 2º turno

Os integrantes da Força Nacional de Segurança retornam no dia 30 a Amambai, Paranhos, Bela Vista, Caracol, Ponta Porã, Antônio João, Coronel Sapucaia, Aral Moreira e Caarapó. Um pedido neste sentido foi aprovado pelo TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul), o pedido de requisição para forças federais de segurança para atuar nas cidades do Estado que fazem fronteira com o Paraguai, no segundo turno das eleições gerais de 2022.

No primeiro turno, em 2 de outubro, o Exército Brasileiro comandou a Operação Garantia da Votação e Apuração. O pedido precisa ser aprovado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Em seguida, o TRE entrega o pedido para o CMO (Comando Militar do Oeste), a quem cabe convocar as tropas.

No primeiro turno, o Exército mobilizou cerca de 2,6 mil militares. As tropas prestaram ainda apoio logístico, auxiliando no transporte de cargas e pessoas para atender aldeias.