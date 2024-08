Vôlei brasileiro derrota República Dominicana e garante vaga na semifinal

O vôlei feminino brasileiro conquista uma vaga na semifinal dos Jogos Olímpicos de Paris. O time que está sob o comandado do técnico José Roberto Guimarães derrotou a República Dominicana na manhã desta terça-feira pelas quartas de final.

A vitória do Brasil foi por 3 sets a 0, as brasileiras aguardam pela semifinal, que acontece na próxima quinta-feira (08) , o vencedor de Estados Unidos x Polônia.

A seleção brasileira de vôlei busca a 3º medalha de ouro. As duas outras conquistas foram em 2008, em Pequim, e na edição seguinte em Londres.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: