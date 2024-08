Confira a coluna “Segredos de Estado” por Laureano Secundo

Relembrando Vicente Matheus

“O jogo só acaba quando termina”. A frase foi proferida pelo folclórico presidente do Corinthians, Vicente Matheus no século passado, mas serve para a fase de pré-campanha eleitoral e principalmente para o período de convenções políticas onde as mudanças ocorrem de uma hora para outra e pegam de surpresa os mais incautos observadores. Muitas vezes, o político vai dormir candidato e acaba acordando alijado, fora da disputa após acordos que podem acontecer até mesmo minutos antes do fim do prazo para a oficialização de candidaturas.

Na disputa deste ano não foi diferente, pois houve um festival de voltas e reviravoltas e muitas alianças que foram anunciadas acabaram sendo revertidas, sendo o caso mais notório o do ex-presidente Jair Bolsonaro, que trocou de candidato pelo menos uma oito vezes. No final do processo de definição das candidaturas Bolsonaro acabou levando o PL a estabelecer uma inusitada aliança com o PSDB e apoiando indicando o vice de candidatos Tucanos nos dois principais colégios eleitorais do estado Campo Grande e Dourados e firmando alianças na maioria dos municípios levando a senador, Tereza a isolamento político histórico.

Dissidência

A deputada estadual Lia Nogueira (PSDB) deixou claro que dificilmente se envolverá na campanha eleitoral em Dourados. Ela desaprovou a aliança entre o seu partido, o PSDB, e o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro, pois ela teve um atrito há alguns anos e foi atacada pelo ex-presidente.

Reviravolta

Com a fusão do PTB e o Patriota que deu origem ao PRD, o deputado Lídio Lopes saiu do Patriota, atacando a direção nacional do partido e agora recebe de presente o apoio do PRD à candidatura de Adriane Lopes (PP) com as bençãos do senador Delcídio do Amaral, que é o presidente da sigla em Mato Grosso do Sul.

Reforço policial

Desde já, existe uma expectativa de que os responsáveis pela condução do processo eleitoral em Anastácio devem encaminhar pedido para o Tribunal Regional Eleitoral solicite reforço de policiamento para a campanha eleitoral, pois naquele município as tensões entre os grupos políticos são muito grandes.

A mão do Lula

Não foi só o ex-presidente Jair Bolsonaro que interferiu na definição de candidaturas a prefeito, pois em sua visita a Corumbá, o presidente Lula definiu o apoio do PT de Ponta Porã à candidatura do candidato do PDT, Carlos Bernardo e cabendo aos petistas a vaga de vice. Com essa definição, Edinho Quintana deixa de ser pré-candidato.

Perdendo o coordenador

O pré-candidato a prefeito de Campo Grande, deputado federal Beto Pereira, poderá perder o coordenador da sua campanha, o secretário-geral do PSDB, Sérgio de Paula, que agora com o pedido de aposentadoria do conselheiro do Tribunal de Contas, Waldir Neves, pode ser indicado para a vaga no TCE/MS.

Máquina

Pelo menos na pré-campanha eleitoral, o peso da máquina eleitoral fez a diferença nas negociações para a composição das chapas e o PSDB impôs a sua vontade nos principais colégios eleitorais. O problema é que provocou cisões em muitas localidades, inclusive na Capital e em Dourados.

Meninos eu vi

O ex-governador Harry Amorim Costa na primeira eleição para prefeito de Campo Grande, depois da divisão do estado de Mato Grosso em 1985 chegou a ser lançado como candidato por Lúdio Coelho, último prefeito nomeado, mas acabou sendo substituído por Juvêncio Cesar da Fonseca, após um tumultuado processo dentro do PMDB. Ao ser entrevistado sobre o que levou a sua substituição como pré-candidato, Harry Amorim Costa, bem-humorado, deu a seguinte explicação.

– Em política, às vezes é mais difícil se tornar candidato do que ganhar uma eleição.

Frase

“Não é vergonha reiniciar”

Marquinhos Trad, ex-prefeito de Campo Grande, candidato a vereador pelo PDT.

