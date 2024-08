Bebê de 1 ano morre afogado em piscina no MS

Neste final de semana um bebê de um ano morreu afogado em uma piscina enquanto comemorava o aniversário com familiares. O caso aconteceu em Fátima do Sul, foi tentada reanimação no local, mas a criança não resistiu.

A festa de aniversário era realizada em um espaço de festas, o afogamento aconteceu no momento em que os pais se afastaram e o bebê acabou caindo na piscina. Quando perceberam, a criança já estava se afogando.

Os pais e convidados retiraram o menino da água, tentaram reanimá-lo em seguida o encaminharam com urgência. Mas a criança não resistiu.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia Mais