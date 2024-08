É OURO! Rebeca Andrade supera Simone Biles na final do solo em Paris 2024

Rebeca Andrade é medalha de ouro em Paris 2024! A brasileira ficou com o 1º lugar do pódio na final do solo nos Jogos Olímpicos, superando a favorita Simone Biles, que ficou com a prata.

Com o resultado, Rebeca se torna a brasileira com o maior número de medalhas da história das Olimpíadas.

A brasileira, de 25 anos, teve uma excelente apresentação na Arena Bercy e obteve pontuação 14.166, com dificuldade 5.900 e execução 8.266.

Biles partiu de uma dificuldade bem maior, 6.900 mas teve uma execução problemática, que lhe rendeu 7.833 e penalização de 0.6, com um total de 14.133, suficiente para a prata.