Valdívia recebe alta de hospital após internação, diz jornal

O ex-palmeirense Jorge Valdívia, 39, recebeu alta do hospital psiquiátrico no Chile, onde estava internado desde a última sexta-feira (12), em Santiago, no Chile. Ele deu entrada no local por “problemas pessoais” e por conta de uma crise de pânico, de acordo com o jornal La Hora.

Segundo o Uol, Valdivia ficou internado por três dias. Nesse período, apresentou problemas de saúde mental e crises de ansiedade aguda. O ex-jogador se recupera em casa, acompanhado dos pais, após ter sido liberado por “responder bem aos medicamentos”.

O chileno defendeu o Palmeiras durante duas passagens (2006-2008 e 2010-2015). Ele atuou pelo Verdão em 241 jogos e marcou 41 gols. Em títulos, conquistou o Campeonato Paulista de 2008, a Copa do Brasil de 2012 e a Série B do Brasileirão, em 2013. Ele se aposentou do futebol em julho do ano passado.