Baixa umidade coloca todo MS em alerta, veja dicas para evitar problemas de saúde

O tempo seco e a baixa umidade acendem um alerta nesta semana em Mato Grosso do Sul, na manhã de hoje (16) o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou um novo aviso de baixa umidade válido para todo o Estado. O alerta de nível amarelo indica perigo potencial e umidade com variação entre 20 a 30%.

Dados do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), indicam que à atuação de um sistema de alta pressão deve resultar na elevação gradativa das temperaturas e variação de nebulosidade, o que significa que a massa de ar mais fria irá favorecer o tempo seco em Mato Grosso do Sul.

Além de favorecer a ocorrência de incêndios florestais e queimadas em áreas urbanas e rurais, o período aumenta os riscos a saúde e facilita o surgimento de doenças pulmonares, tosses, crises de rinite, sinusite e incômodos respiratórios. Conforme a OMS (Organização Mundial de Saúde), a umidade do ar ideal compreende a faixa entre 50% e 80%.

Confira como evitar problemas de saúde:

Lavar as mãos com frequência e evitar colocá-las na boca e no nariz;

Manter o corpo bem hidratado, beber bastante água, mesmo sem sentir sede.

Dar preferência a frutas que contém mais líquidos, como melancia, melão e laranja

Aplique soro fisiológico no nariz e nos olhos para evitar o ressecamento;

Evitar prática de exercícios físicos entre 10h e 16 h;

Hidratar a pele do rosto e do corpo, pelo menos depois do banho e na hora de deitar;

Usar chapéus e óculos escuros para proteger-se do sol;

Aproveite o vapor produzido pela água quente durante o banho para lubrificar as narinas

Crianças e idosos exigem atenção redobrada nesse período, por isso é necessário ficar atento à hidratação.

Com informações da repórter Carolina Rampi.

