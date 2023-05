MS registra três mortes por COVID-19 e mais de 2 mil casos de dengue em uma semana

O boletim epidemiológico divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), nesta terça-feira (16), revela que Mato Grosso do Sul teve mais três mortes por Covid-19, totalizando 107 neste ano e 11.044 desde o início da pandemia.

As últimas mortes registradas foram de um homem, em Três Lagoas, e duas mulheres, em Dourados e Campo Grande. Já são 18.982 casos confirmados somente em 2023. Ainda conforme o documento, 18 pessoas estão hospitalizadas em Mato Grosso do Sul: 6 em leitos clínicos públicos e 7 em UTIs (6 públicas e 1 privada).

Em relação à dengue, Mato Grosso do Sul registrou 2.084 novos casos de dengue em uma semana, enquanto 16 óbitos continuam em investigação conforme a SES. O Estado continua em 10º lugar no ranking nacional de incidência e casos prováveis.

Em cinco meses, a capital sul-mato-grossense já registrou 6.016 casos confirmados de dengue. De acordo com mapa de notificações da CCEV (Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais), os bairros com maior risco da dengue são: Caiobá, Tiradentes, Chácara dos Poderes, Los Angeles, Maria Aparecida Pedrossian, Nova Lima, Noroeste e Tijuca.