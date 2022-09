União ABC embarca para SP em jogo decisivo contra o Palmeiras

O time do União ABC está neste momento em viagem para São Paulo (SP). A equipe sul-matogrossense joga amanhã (28), às 14h, contra o Palmeiras, na Academia de Futebol II, na cidade de Guarulhos. O jogo único é válido pela primeira fase da Copa do Brasil sub-20.

De acordo com o site Esporte MS, o técnico Toninho Mussi já definiu o time e colocará o que tem de melhor para enfrentar o atual campeão brasileiro da modalidade. Neste último final de semana, o Palmeiras venceu o Corinthians na Neo Química Arena por 1 a 0.

Apesar do favoritismo da equipe paulista, o União ABC vem de ótimos resultados na competição. No ano passado, o novato time de Campo Grande foi eliminado pelo Floresta (ida 2 a a1/ volta 5 a 0). Já em 2020, em sua primeira participação, o União ABC foi eliminado pelo São Paulo por 7 a 1.

Arbitragem

Árbitro: Lucas Canetto (SP)

Árbitro assistente: Bruno Silva Jesus (SP)

Árbitro assistente 2: Izabele de Oliveira (SP)

Quarto árbitro: Thiago Lourenço de Matos

Analista de campo: Tatiane Sacilotti dos SAntos Camargo

Copa do Brasil Sub-20

A competição nacional é organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Segundo o regulamento da competição, o torneio é dividido em cinco fase, chamada como 16 avos. No total, são 32 equipes das 27 unidades federativas. O campeão da categoria ganha vaga para a próxima Supercopa do Brasil sub-20. O vencedor dessa competição disputa vaga contra o campeão brasileiro.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.