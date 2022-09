Safra de cana no Centro-Sul tem aumento de 5% na produtividade

De acordo com os números obtidos pelo “Boletim de Olho na Safra”, divulgado nesta segunda-feira (26), pelo Centro de Tecnologia Canavieira (CTC), a produtividade da cana de açúcar teve um crescimento de 5% nos canaviais do Centro-Sul.

A média do acumulado de abril a agosto subiu de 72,3 toneladas, em 2021/2022, para 76 t/ha na safra 2022/23. O material também mostra que a produtividade dos canaviais está superior em todas a regiões do Centro-Sul, com exceção de Mato Grosso do Sul, que vem apresentando um desempenho baixo durante toda a safra.

As regiões de São José do Rio Preto e Araçatuba continuam sendo destaques positivos, com ganhos na produtividade acumulada de 17,2% e 10,7%. As duas regiões no interior de São Paulo sofreram muito com as secas de 2020 e 2021. Agora contando com um melhor regime hídrico em 2022, elas apresentam um aumento significativo em TCH (toneladas de cana por hectare), porém com uma pequena queda de ATR (açúcar total recuperável).

Em relação a qualidade da matéria-prima (ATR), o boletim do CTC indica um cenário de agosto semelhante ao de julho, contando com variações negativas em basicamente todas as regiões. Minas Gerais e Goiás são exceções, onde o elevado déficit hídrico e o armazenamento de água no solo inferior a 15% favorecem o acúmulo de sacarose e, em consequência, maiores valores de ATR.

Em agosto, o volume de água em Mato Grosso do Sul e algumas regiões de São Paulo, contribuiu para um maior armazenamento de água no solo, favorecendo os plantios de ano e a formação de mudas para o plantio de ano e meio.

Com informações do Canal Rural.

