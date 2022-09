Confira o resumo de hoje das principais novelas

Novelas

O Cravo e a Rosa

Petruchio dá as alianças de presente. Januário conta para Petruchio que Lindinha está na casa de Kiki. Bianca ouve e conta a Catarina. Mimosa desmaia de felicidade depois do amor. Catarina, o delegado, o investigador e um policial invadem a casa de Kiki e prendem Lindinha. Catarina leva um vestido de presente para Joana. Começa a convenção no bar do hotel. Dalva e Candoca voltam para a antiga casa. Candoca conta para Heitor que está pobre e ele vai embora, desfazendo qualquer compromisso. Batista é eleito na convenção.

Mar do Sertão

José descobre que Candoca pediu o divórcio de Tertulinho. Manduca se nega a dar uma chance para José. Labibe questiona Maruan sobre Xaviera, Laura e Tereza. José pede que Firmino encontre Adamastor. Timbó adoece de tristeza pelo sumiço de seu burrico. José convida Candoca para trabalhar com ele. Xaviera tenta alertar Lorena sobre Vanclei. O burrico volta para casa, mas Timbó acaba preso por violar a prisão domiciliar de Sabá. Maruan decide deixar a casa de Labibe. Tertulinho se revolta quando vê José com Candoca e Manduca.

Cara e Coragem

Robson assina os papéis da sociedade com Ítalo. Anita pede para Jéssica descobrir por que Ítalo se encontrou com Robson. Rebeca chega para a reunião de mulheres na casa de Andréa, vestindo o terninho laranja. Pat se recusa a contar para Moa o conteúdo da reunião. Leonardo fica furioso com um comentário de Danilo sobre sua estratégia para o afastamento de Clarice da presidência. Márcia repreende Ísis por arriscar sua gravidez na apresentação de dança. Joca gosta de saber que Alfredo e Olívia estão separados.

Poliana Moça

Sérgio aceita convite para morar temporariamente com Joana. Mario fica muito feliz com a notícia. Waldisney e Violeta desejam ir ao mercado, ficam preocupados com o vírus, e Pinóquio se oferece para ir ao estabelecimento. Luigi arma o plano de pedido de namoro para Song dentro do cinema, local que tanto ama. Os amigos ajudam com a surpresa. A história dos pombinhos é exibida na sessão. Song dá resposta sobre o pedido de namoro. Luigi chega em casa, e Mario conta que o irmão vai ter que ficar sem ver os amigos e a amada por tempo indeterminado.

A Favorita

Flora fica horrorizada quando vê Zé Bob vivo. O jornalista pressiona a vilã e a acusa de ter tentado matá-lo como fez com Marcelo. Zé Bob diz a Flora que sabe tudo e a força a confessar os crimes contra Donatela. Ela se esquiva diante das acusações e discute com Zé Bob, quando descobre um gravador no bolso do jornalista e o destrói. Irene nota a aparência abatida de Gonçalo e pede para ele voltar ao médico. Irene lê a nota sobre o casamento de Lara e Halley e deixa claro ao marido que reprova a decisão da neta.

Pantanal

Zaquieu estranha a falta de reação de Alcides. Muda fica surpresa com a reação de Tibério diante da possibilidade de separação do casal. Filó insiste para que José Leôncio faça exames de saúde. José Leôncio promete consultar o médico, caso Filó o acompanhe. Alcides está deprimido. Tadeu se sente preterido por José Leôncio, e reclama com Zefa. Filó diz a Jove que só entra no avião se Tadeu pilotar o veículo. Filó fica triste ao ouvir José Leôncio chamar Tadeu de ignorante. José Leôncio se nega a viajar com Tadeu.

