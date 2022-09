União ABC enfrenta o Palmeiras na Copa do Brasil sub-20

A equipe do União/ ABC é o representante de Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil Sub-20. O time, com sede em Campo Grande, enfrentará o Palmeiras, no dia 28 de setembro, às 14h (horário de Brasília) na Academia de Futebol II, na cidade de Guarulhos (SP). De acordo com o regulamento, a vaga para a Copa do Brasil Sub-20 foi conquistada com o título do Campeonato Sul- Mato-grossense da categoria. O jogo único é valido pela primeira fase da competição. Em caso de empate, decisão será nos pênaltis.

Caso o time de Mato Grosso do Sul avance, poderá enfrentar Avaí (SC) ou Brasil de Pelotas (RS). O time do União ABC está na chave com equipes do Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul.

História do União ABC-MS na competição de base.

Em 2021, o time campo-grandense venceu o Corinthians no estádio do Morenão por 1 a 0. Com esse resultado, o time avançou para enfrentar o Floresta (CE), nas oitavas de finais. Em fortaleza (CE), o time campo-grandense perdeu os dois jogos (2 a 1 na ida e 5 a 0 na volta). Já em 2020, a queda do União/ABC foi na primeira fase, após perder para o São Paulo por 7 a 1.

A Copa do Brasil Sub-19 é organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Segundo o regulamento da competição, o torneio é dividido em cinco fases, chamada como 16 avos. No total, são 32 clubes das 27 unidades federativas participam da competição nacional. O campeão da categoria ganha vaga para a próxima Supercopa do Brasil sub-20, quando disputará vaga contra o campeão brasileiro.

