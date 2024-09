Trail Run Serra da Bodoquena reúne mais de 350 atletas em percursos de até 42 quilômetros

O evento é uma das principais corrida de trilha do Estado e está na sua oitava edição

Amanhã(14), a cidade de Bodoquena, no Mato Grosso do Sul, receberá a 8ª edição do Trail Run Serra da Bodoquena, evento que tem atraído atletas de várias partes do Brasil. Com mais de 350 inscritos, o Trail Run é conhecido por seus percursos técnicos e desafiadores, com distâncias que variam entre 7k, 12k, 21k, 30k e 42k. A largada e a chegada serão no Refúgio Canaã, um ponto de apoio para os competidores durante o evento.

O coordenador geral do Trail Run, Carlos Adalberto Pereira Porto, destaca o crescimento do evento, que tem atraído competidores de fora do estado. “Era isso que a gente esperava, que atletas de outros estados começassem a ver a Serra da Bodoquena como um destino de corrida de trilha”, afirmou. Estados como Minas Gerais, São Paulo, Distrito Federal e Mato Grosso terão representantes na prova, aumentando a abrangência do evento.

A prova contará com largadas em diferentes horários, de acordo com a distância. Os percursos de 42k e 30k começam às 4h da manhã, os 21k às 4h30, e as distâncias menores, de 12k e 7k, às 5h. Este ano, uma medida importante foi tomada em virtude das condições climáticas, como explicou Porto: “A primeira medida de segurança foi antecipar as largadas. Estamos atentos ao calor e à fumaça que afetam a região, por isso decidimos que o início das provas ocorrerão durante a madrugada, para preservar a integridade dos atletas”.

Entre os participantes da prova está Fabiano da Silva Pereira, de 33 anos, que já correu em todas as edições do evento e destaca o nível de desafio da competição. “O Trail Run Serra da Bodoquena é a prova mais tradicional de trilha aqui no Estado. É uma prova muito desafiadora, e esse ano eu vou participar dos 42 quilômetros. O corpo e a mente precisam estar preparados, porque a prova é dura”, comentou.

Além dos desafios, a organização do evento preparou uma série de medidas para garantir a segurança dos competidores. Porto mencionou que, além dos horários de largada antecipados, os atletas deverão estar equipados com mochilas de hidratação e lanternas, e haverá pontos de hidratação distribuídos pelos percursos. “Também teremos veículos à disposição em caso de emergências, e estamos acompanhando de perto as condições climáticas para garantir que tudo corra bem”, acrescentou.

Outra atleta que estará presente é a digital influencer Ana Claudia Cavalcante Diniz, de 28 anos, que foi campeã na edição anterior na categoria 7k e busca repetir o feito em 2024. “Meu objetivo é ser bicampeã no percurso de 7k. Ganhei ano passado e espero alcançar essa conquista novamente”, afirmou Ana Claudia, que tem se preparado intensamente para a prova. “Foram cerca de oito meses de treinamento, e esse ano será minha primeira largada noturna. Estou ansiosa, mas acredito que vai ser tranquilo”, destacou.

A prova também tem um impacto positivo na economia local, como apontado por Ana Claudia. “Esses eventos acabam movimentando bastante a cidade, os atrativos, restaurantes e hospedagens, além de promoverem saúde e diversão para todos os participantes”. A expectativa é que, além de desafiar os competidores, o evento continue a fortalecer o turismo esportivo na região.

A premiação desta edição será de mais de R$6 mil, patrocinada pela Neo Esporte, uma loja especializada em artigos esportivos. A cerimônia de premiação está marcada para às 15h, e o evento se encerrará com um luau a partir das 18h30, com apresentação do cantor Kalu e da banda Haiwanna.

Realizado pelo Instituto Ìmòlé e Marluz, e organizado pela Bolt Realizações, o Trail Run Serra da Bodoquena conta com o apoio do Ministério do Esporte, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

