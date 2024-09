Calor e temperaturas elevadas dão trégua apenas na região sul de MS

Neste sábado(14), uma frente fria avança sobre Mato Grosso do Sul, com aumento de nebulosidade e possibilidade de chuva na região extremo sul e sul do Mato Grosso do Sul. Nessas regiões que têm possibilidade de chuva juntamente com aumento de nebulosidade, deverá ocorrer uma queda das temperaturas, onde as máximas previstas ficam na faixa de 24-25°C na região sul do estado.

Nas demais regiões, as temperaturas ainda seguem elevadas, porém apresentam uma leve redução quando comparadas aos últimos dias, com exceção das regiões norte e bolsão que tem previsão de temperaturas próximas a 38-39°C aliado a baixos valores de umidade relativa do ar.

Em relação às temperaturas, são previstas mínimas entre 18-20°C e máximas entre 24-26°C para as regiões sul, sudeste e sudoeste do estado. Nas regiões pantaneira e leste esperam-se mínimas entre 22-24°C e máximas entre 32-36°C. E nas regiões norte e bolsão, esperam-se mínimas entre 23-26°C e máximas entre 37-39°C. Em Campo Grande, mínimas entre 22-24°C e máximas entre 32-35°C. Os ventos atuam entre o quadrante oeste e sul com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

