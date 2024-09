Gêmeo acusado de roubar e esfaquear vítima em Dourados é preso e irmão segue foragido

Eles ameaçaram o casal com uma faca e em certo momento, um dos irmãos esfaqueou o homem na região da orelha e do abdômen, além de roubarem dois aparelhos celulares

Um casal foi vítima de roubo e tentativa de homicídio cometido por irmãos gêmeos, na última quinta-feira (11), em Dourados. A 2ª Delegacia de Polícia Civil conseguiu localizar e prender um dos irmãos na manhã de ontem (12), mas o outro gêmeo continua foragido.

De acordo com informações, os irmãos são venezuelanos, e tiveram a motocicleta incendiada no dia 11, na região do Jardim Ouro Verde. Em busca do autor do crime, eles foram até a casa do casal exigindo que eles falassem quem teria danificado a motocicleta.

Eles ameaçaram o casal com uma faca e em certo momento, um dos irmãos esfaqueou o homem na região da orelha e do abdômen, além de roubarem dois aparelhos celulares.

Os policiais foram acionados e conseguiram localizar um dos autores em sua residência na região do Jardim Guanabara. Em seguida, os policiais conseguiram localizar os aparelhos celulares roubados, enterrados em um matagal na região do Jardim Pelicano.

O gêmeo foi conduzido à 2ªDP/Dourados, onde responderá pelo crime de roubo majorado.

