Torneio Centro-Oeste de Natação acontece na Capital

Após dois anos sem receber eventos aquáticos, o Estado recebe o Torneio Centro-Oeste de Clubes de Natação. A competição acontece no Rádio Clube Cidade, aqui na Capital, com disputas a partir de amanhã (26) e vão até sábado (28).

Conforme a Fedams (Federação de Desportos Aquáticos de MS), serão 522 competidores de 31 clubes, divididos entre sete unidades federativas: Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além de convidados de São Paulo, Bahia e Espírito Santo. Nadadores do clube Samix, da Bolívia, e representantes da Federación Uruguaya de Natación, do Uruguai, também participarão da disputa.

De acordo com Marcello Vargas, presidente da Fedams, tudo já está preparado para a competição. “A sede do Rádio Clube já está organizada e equipada para receber as equipes, os familiares e os convidados”, conta Marcello.

Estarão na piscina atletas das categorias infantil, juvenil, júnior e sênior. A competição está no calendário da CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos).

As provas também serão transmitidas pelo Canal do YouTube.

Confira a programação: Programação – Torneio Centro-Oeste de Natação

