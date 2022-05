Projeto Sanear da Águas Guariroba abre inscrições para escolas

Estão abertas as inscrições para o Projeto Sanear da Águas Guariroba. O projeto tem como objetivo a elaboração de planos de aula e de redações voltadas para a temática do saneamento básico. Poderão participar professores e alunos do 5º ano fundamental das escolas da rede municipal de Campo Grande.

As inscrições do projeto vão até o dia 30 de maio. Após inscritos, os planos de aula e redações passarão por uma avaliação no mês de outubro, onde os três melhores trabalhos e escolas serão premiados. Durante este período, a Águas Guariroba realizará palestras e apresentações nas escolas, além de fornecer suporte didático para a elaboração dos planos e das redações.

Entre os temas a serem abordados estão: Os benefícios que o saneamento (água e esgoto tratados) proporciona para a saúde, meio ambiente e qualidade de vida da população, Conceituação de saneamento; Empreendimento e sistema instalado na cidade;

Esgotamento sanitário; Manutenção do sistema; Problemas relacionados a falta de saneamento; Rede de água/esgoto; A importância da desativação das fossas; Uso racional da água e destinação correta; Resíduos sólidos. O regulamento do Projeto Sanear está disponível aqui e as inscrições podem ser feitas pelo link.

Com informações da assessoria