Torcedores brasileiros que vão à Argentina para final da Libertadores terão escolta e fiscalização reforçada

A Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) lançarão uma operação especial para garantir a segurança e o ordenamento do deslocamento de torcedores que viajarão de carro ao território argentino para assistir à final da Copa Libertadores no próximo sábado (30). O confronto entre Botafogo e Atlético Mineiro será realizado em Buenos Aires, capital da Argentina.

A operação contará com a colaboração das polícias militares do Paraná e do Rio Grande do Sul e prevê reforços de segurança em rodovias federais que atravessam Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Para evitar confrontos entre torcedores, as autoridades planejaram rotas distintas para os torcedores de cada clube:

Atlético Mineiro: O trajeto passará por Foz do Iguaçu (PR), com acesso à cidade argentina de Puerto Iguazú. O deslocamento nessa rota será permitido a partir das 20h de sexta-feira (29).

Botafogo: Torcedores deverão seguir pelo caminho que entra na Argentina via Paso de Los Libres, nas proximidades de Uruguaiana (RS). A rota será liberada à meia-noite do sábado (30).

A PRF emitiu um alerta com regras que os torcedores deverão seguir durante o trajeto:

– É proibido o consumo de bebidas alcoólicas no interior dos veículos;

– Todos os passageiros deverão estar sentados e usar cinto de segurança;

– Apenas documentos como passaporte ou documento de identidade válido serão aceitos pela imigração argentina. Outros documentos, como CNH, não serão aceitos;

– Veículos e motoristas precisam portar documentos e certificados obrigatórios, além de verificar se o seguro contratado no Brasil tem validade no exterior;

– Os ônibus deverão apresentar pneus em boas condições e cronotacógrafos funcionando adequadamente;

– Caso essas condições não sejam atendidas, o ingresso na Argentina poderá ser negado.

Além de garantir a separação das rotas, as forças policiais farão fiscalizações intensivas nos veículos para prevenir crimes como transporte de armas e drogas. Os motoristas serão submetidos a testes de alcoolemia e outras substâncias que possam comprometer a segurança nas rodovias. A PRF também reforça a necessidade de respeitar as normas de trânsito e as regras do país vizinho.

As autoridades recomendam que os torcedores planejem suas viagens com antecedência, revisem seus veículos e respeitem as diretrizes fornecidas pelas forças policiais. A segurança dos torcedores e o bom andamento da viagem dependem do cumprimento das normas estabelecidas.

Com o reforço na segurança e as medidas preventivas, as autoridades esperam garantir que o deslocamento seja seguro e tranquilo, permitindo que os torcedores aproveitem a decisão histórica entre Botafogo e Atlético Mineiro na Libertadores.

