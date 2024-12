Com atendimento presencial, CCZ amplia vagas para castração de gatos na Capital

A partir da próxima segunda-feira (02), a CCZ (Coordenadoria de Controle de Zoonoses) começará a oferecer cinco vagas presenciais, de segunda a sexta-feira, às 9h, para tutores que desejam castrar seus gatos. Atualmente, a CCZ disponibiliza centenas de vagas mensalmente, sendo 30% destinadas a ONGs e protetores independentes e 70% para a população em geral.

Atualmente o agendamento de felinos é feito exclusivamente pelo site oficial da CCZ, com abertura das vagas todo dia 20 de cada mês. Já para a castração de cães, o agendamento pode ser acessado por meio de links divulgados nas redes sociais da Coordenadoria de Zoonoses (@ccz_cg), na recepção da CCZ ou com os agentes comunitários de saúde durante as campanhas de vacinação nos bairros.

Campo Grande foi uma das primeiras cidades do país a implementar o sistema de agendamento online para castrações, que proporciona maior comodidade e transparência ao processo.

Combate às faltas nos agendamentos

A nova medida busca enfrentar um dos principais problemas enfrentados pela CCZ: o alto índice de faltas. Atualmente, cerca de 20% das vagas agendadas para castração não são utilizadas porque os tutores não comparecem.

A coordenadora do órgão, Cláudia Macedo, alerta para o impacto dessa situação. “Tem gente que espera muito tempo na fila para conseguir uma vaga na castração, enquanto outras pessoas marcam e, no dia da cirurgia, simplesmente não aparecem. Isso é um desrespeito com o cidadão.”

A castração é um serviço totalmente gratuito, realizado na sede da CCZ por médicos veterinários. Os tutores deixam os animais para o procedimento e retornam no dia seguinte para buscá-los.