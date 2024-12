Botafogo vence Palmeiras e reassume liderança do Brasileirão; Juventude surpreende o Galo em Belo Horizonte

O Botafogo retomou a liderança do Campeonato Brasileiro ao vencer o Palmeiras por 3 a 1 na noite na terça-feira (26), no Allianz Parque. Com a vitória, o time carioca chegou a 73 pontos, ultrapassando o Verdão, que segue com 70. O resultado mantém a disputa pelo título em aberto, com poucas rodadas restantes.

Apesar de um início nervoso, o Botafogo mostrou eficiência. Grégore abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo, de cabeça, após cobrança de escanteio. O Palmeiras tentou reagir, mas esbarrou nas defesas de John e em uma trave acertada por Rony.

Na segunda etapa, o jogo ganhou contornos decisivos aos 25 minutos, quando Marcos Rocha foi expulso por agredir Igor Jesus. Com um a mais em campo, o Botafogo ampliou a vantagem dois minutos depois: Igor Jesus desviou após escanteio, e Savarino completou para o gol.

Adryelson marcou o terceiro aos 43 minutos, garantindo o resultado. Nos acréscimos, Richard Ríos ainda descontou para o Palmeiras com um belo gol, mas não foi suficiente para mudar o destino da partida.

Agora, o Botafogo foca na final da Libertadores contra o Atlético-MG, no sábado (30), enquanto o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro na próxima rodada do Brasileirão.

Juventude derrota Atlético-MG e respira na luta contra o rebaixamento

Em outro jogo da noite, o Juventude venceu o Atlético-MG por 3 a 2, em Belo Horizonte, e deu um passo importante para se manter na Série A. Lucas Barbosa abriu o placar para o time gaúcho, enquanto Eduardo Vargas empatou para o Galo, de pênalti. Erick Farias garantiu a vitória nos acréscimos, aproveitando passe de Luis Oyama.

Com o resultado, o Juventude subiu para a 13ª posição, com 42 pontos, enquanto o Atlético, com reservas, segue em 10º, com 44 pontos. O Galo agora concentra suas atenções na final da Libertadores contra o Botafogo.

