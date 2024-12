Tradição italiana: Pizzaria Bella Capri chega a Campo Grande

A pizzaria Bella Capri inaugurou no dia 27 de novembro, sua primeira unidade em Campo Grande, trazendo para a Cidade Morena a tradição e qualidade que consolidaram a marca ao longo de 26 anos. Coincidentemente, a data da abertura antecede o aniversário da rede, que completa hoje mais de duas décadas e meia de história na produção de pizzas artesanais inspiradas na gastronomia italiana.

Localizada na Avenida Afonso Pena, a Bella Capri chega com uma proposta inovadora, unindo agilidade e excelência. Com tecnologia de ponta, a franquia garante que as pizzas estarão prontas em até 10 minutos para retirada, para os clientes que utilizarem o aplicativo, uma das características que se diferenciam no mercado.

O diretor de expansão e sócio proprietário, Guto Covizzi, destacou o principal objetivo da marca. “Encantamento. Nosso objetivo é oferecer uma pizza com massa artesanal, ingredientes de alta qualidade, em um ambiente que remete à Itália, com um serviço rápido e acolhedor. Todo esse conjunto faz a Bella Capri se diferenciar e encantar nossos clientes”, afirmou.

O gerente da unidade, Gerson Prata Neto, destacou o padrão seguido pela franquia para garantir a eficiência. “Conseguimos essa rapidez e qualidade devido a um conjunto de fatores: equipe qualificada, equipamentos de alta tecnologia e atendimento excepcional. Esses elementos se conectam como engrenagens para entregar pizzas de excelência em até 10 minutos”.

O consultor de franquia Tiago Spessamiglio garante que Campo Grande ganha em qualidade com a chegada da Bella Capri. “Vocês vão ter uma pizza de excelente qualidade, insumos de primeira, sabe, excelência, além de muita velocidade. As nossas pizzas nós entregamos com 10 minutos na retirada, então vocês podem ter certeza que Campo Grande vai ganhar muito em qualidade de pizza, além da agilidade de entrega e tirada no balcão. A Bella Capri é um presentão para a cidade. É um presente e, inclusive, pra ainda prestigiar mais ainda com esses 26 anos, nós acabamos de receber um prêmio na cidade de São José do Rio Preto como a pizzaria de tradição na cidade, é um prêmio muito importante tanto pra marca quanto pra nós. E essa é só a primeira da cidade”.

Crescimento

O setor de franquias em Campo Grande vive um momento promissor, com um crescimento de 21% no faturamento no primeiro semestre de 2024 em relação ao ano anterior, alcançando R$ 736 milhões. Esse cenário motivou a empresária Soraia Tiviroli a investir em Bella Capri. Nascida e criada na cidade, Soraia destacou que o modelo enxuto e eficiente da franquia, aliado à qualidade das pizzas, foi determinante para sua escolha. “Acredito que a Bella Capri será um sucesso aqui, e já pensamos em expandir para outras cidades do Mato Grosso do Sul”, comentou.

Serviço

A Pizzaria Bella Capri funciona diariamente a partir das 18h. De segunda a quinta-feira, o atendimento vai até às 22h30, e de sexta a domingo até às 23h. Os clientes podem fazer pedidos presencialmente, pelo telefone 0800 765 9999 ou pelo aplicativo próprio, disponível para download na Apple Store e Play Store.